Mailand lockt mit “Klimt Experience”

Die Ausstellung läuft seit Mittwoch im MUDEC - © APA (AFP)

Im Mailänder Museum der Kulturen (MUDEC) ist am Mittwoch die multimediale Ausstellung “Klimt Experience” eröffnet worden. Bis zum 8. Jänner können die Besucher mit multimedialen Technologien in die Welt Gustav Klimts (1862-1918) und in das Wien vom Ende des 19. Jahrhunderts eintauchen. 2018 wird Klimts 100. Todesjahr begangen.