Mailand fiebert Mutis Comeback an der Scala entgegen

“Bei meiner ersten Pressekonferenz als Scala-Intendant hatte ich betont, dass hier regelmäßig die größten Dirigenten der Welt auftreten sollten, vor allem jene, die einen außerordentlichen Beitrag für das Theater geleistet haben. Mutis Konzert ist ein Moment, auf den die Stadt Mailand und alle Musikliebhaber wartet”, so Pereira.

Muti tritt an der Scala im Rahmen einer Europa-Tournee seines Chicago Symphony Orchestra auf. Geplant sind auch Konzerte in Paris, Hamburg, Wien, Baden-Baden und Frankfurt. Im Juni hatte die Scala für Muti bereits eine Ausstellung anlässlich seines 75. Geburtstags am 28. Juli organisiert.

(APA)