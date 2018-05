Maierhofer verlässt Mattersburg - Karriere soll weitergehen

Stefan Maierhofer und der SV Mattersburg gehen nach der am Sonntag zu Ende gegangenen Fußball-Bundesliga-Saison getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag des Ex-ÖFB-Teamstürmers wird nicht verlängert. "Der Verein hat mir mitgeteilt, dass nächstes Jahr ein bisschen verjüngt wird", sagte der Stürmer im Sky-Interview. Der 35-Jährige ist jetzt auf Vereinssuche, seine Karriere will er noch nicht beenden.

“Ich möchte einfach noch weiter aktiv Fußball spielen, deshalb trennen sich jetzt unsere Wege”, gab Maierhofer Einblick. Der 2,02-Meter-Mann hatte nach einem halben Jahr ohne Verein Ende Jänner 2017 bei den Burgenländern angeheuert. Diese Saison spielte er nur in der Anfangsphase eine tragende Rolle, den Großteil seiner 23 Ligapartien absolvierte er als “Joker”. Fünf Tore gelangen ihm in der Meisterschaft, zwei Tore waren es zudem in vier ÖFB-Cup-Spielen.