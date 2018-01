Maier Weltcup-Vierter im Vierer in St. Moritz

Österreichs Bobpilot Benjamin Maier hat am Sonntag auf seiner Lieblingsbahn in St. Moritz sein bisher bestes Resultat in der Weltcup-Saison eingefahren. Der 23-jährige Tiroler wurde gemeinsam mit seinen Vierer-Kollegen Stefan Lausegger, Markus Sammer und Danut Ion Moldovan Vierter. Der Sieg ging zum bereits vierten Mal im Olympia-Winter an den Deutschen Johannes Lochner.

Damit steht der 27-jährige Weltmeister auch vor dem erstmaligen Sieg in der Vierer-Gesamtwertung: Stolze 168 Punkte beträgt Lochners Vorsprung auf seinen deutschen Teamkollegen Francesco Friedrich, der in der Schweiz Zweiter wurde, vor dem Weltcup-Finale am kommenden Sonntag in Königssee.

Maier war auf der Natureisbobbahn in St. Moritz, wo es ganz besonders auf die fahrerischen Qualitäten in der Formel 1 des Wintersports ankommt, vor zwei Jahren sogar Zweiter geworden. Diesmal fehlte ihm exakt eine Zehntelsekunde auf den drittplatzierten Kanadier Chris Spring, der jedoch auch von der Disqualifikation des Deutschen Nico Walther profitierte.

Der Gewinner des Zweierbewerbs vom Vortag wurde damit zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen aus den Ergebnislisten gestrichen. Nachdem Lochner in Altenberg am Samstag vor einer Woche wegen eines um fünf Millimeter zu schmalen hinteren Chassis aus der Wertung genommen worden war, wog sein Vierer diesmal ohne Crew nur 207 statt des vorgeschriebenen Mindestgewichts von 210 Kilogramm. Deshalb musste das nach dem ersten Lauf ursprünglich drittplatzierte Quartett im zweiten Lauf der Top 20, den Bob Österreich 2 mit Markus Treichl, Franz Esterhammer, Marco Rangl und Ekemini Bassey als 21. um drei Hundertstelsekunden verpasst hatte, zuschauen.

Mit dem guten Abschneiden in St. Moritz hat Österreich die internationalen Vorgaben erfüllt, um bei den Olympischen Spielen in Südkorea im Zweier- und Viererbob mit jeweils zwei Teams am Start zu sein. Deswegen wurden neben Benjamin Maier und seiner Crew auch Markus Treichl und seine Mannen für das Großereignis nominiert, wie Nationaltrainer Manfred Maier der APA bestätigte.