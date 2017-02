Maier trotzte Grippe und raste in Igls zu Platz drei

Bis zum Samstag war ein vierter Platz in Altenberg Anfang Jänner die stärkste Weltcupleistung des 22-jährigen EM-Dritten gewesen, der im Vierer schon drei Podestplätze zu Buche stehen hat. Dabei war Maier noch am Montag von 39 Grad Fieber geplagt worden, die Trainingsläufe hatte er mit sitzendem Start absolvieren müssen. Gerade in Igls, wo der Startphase große Bedeutung zukommt, ein Handicap.

Im Gesamtweltcup steht Friedrich mit dem vierten Saisonsieg nach sieben von acht Stationen vor dem Gewinn der Kristallkugel. Vor dem Weltcup-Finale am 18. März in Pyeongchang führt der Deutsche mit 1.320 Zählern vor US-Pilot Steven Holcomb mit 1.219 Zählern. Maier ist mit 1.112 Punkten Fünfter.

Herren, Zweierbob-Weltcup, Igls: Francesco Friedrich/Thorsten Margis (GER) 1:42,92 Min. – 2. Oskars Melbardis/Janis Strenga (LAT) +0,73 Sek. – 3. Benjamin Maier/Markus Sammer (AUT) +0,80.

Weltcup-Gesamtwertung (nach 7 von 8 Wettbewerben): 1. Friedrich 1.320 Pkt. – 2. Steven Holcomb (USA) 1.219 – 3. Alexander Kasjanow (RUS) 1.170 – 4. Yunjong Won (KOR) 1.128 – 5. Maier 1.112

(APA)