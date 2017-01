Maier bei EM im Zweierbob auf Platz sieben

Der EM-Titel ging an die Deutschen Francesco Friedrich/Thorsten Margis - © APA (dpa)

Benjamin Maier und Anschieber Markus Sammer haben am Samstag bei der EM in Winterberg im Zweierbob Rang sieben belegt. Das ÖBSV-Duo konnte sich mit der fünftschnellsten Zeit im zweiten Durchgang noch von Rang 13 ordentlich verbessern, hatte mit dem Kampf um die Podestplätze aber nichts zu tun. Am Ende fehlten 1,20 Sekunden auf die deutschen Sieger Francesco Friedrich/Thorsten Margis.