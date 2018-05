Maibaumversteigerung der Feuerwehr und Bürgermusik Rankweil

Erstes gemeinsames Maibaumversteigern für den guten Zweck

Rankweil „Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten“! Erstmals fand heuer ein gemeinsames Maibaumversteigern der Feuerwehr Rankweil und der Bürgermusik Rankweil unter dem Motto „Mir Fürwehr. Mir Musig. Mir Rankler“ statt. Bereits das gemeinsame Maibaumfest am 01. Mai war ein voller Erfolg, bei dem das traditionelle Maibaum-Kraxeln stattfand. Vergangenen Samstag wurde der 22m hohe Baum, der von der Agrargemeinschaft Rankweil bereitgestellt wurde, für einen guten Zweck versteigert. Nur vier Bieter brachten sich in die Versteigerung ein und überboten sich bis zu einem Versteigerungswert von 540€. Der Betrag wird an das Ortshilfswerk Rankweil gespendet, das bedürftige Rankweiler Bürgerinnen und Bürger unterstützt. Das Ortshilfswerk kommt in Not geratenen und bedürftigen Menschen somit zur Hilfe. Auch die bei der Versteigerung konsumierten Getränkeeinnahmen kamen dem Hilfswerk zugute. Aber nicht nur das, sogar der Höchstbieter verkündete, das ersteigerte Holz bedürftigen Bürgerinnen und Bürgern zum Heizen zukommen zu lassen. SAR