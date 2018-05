Maibaumfieber in Meiningen

Drei Tage lang stand in diesem Jahr der Maibaum im Mittelpunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten der Waldhexen Meiningen.

Meiningen 10 Jahre Faschingsverein in Meiningen und 5 Jahre Maibaumfest – für die Waldhexen Grund genug für eine große Feier. Drei Tage lang stand Meiningen im Maibaumfieber und lockte auch in diesem Jahr wieder tausende Besucher auf das Festgelände.

Anlässlich der beiden Jubilare der Meiniger Waldhexen startete das Maibaumfest bereits am Freitag mit einem Festabend, bei dem „Lisilis Blechsalat“ und anschließend „Die Draufgänger“ für Stimmung sorgten. Ebenfalls volles Festzelt dann am Samstagabend beim großen Clubbing mit DJ Staub.Sepp aus München. Den Abschluss bildete dann am 1. Mai traditionell der Frühschoppen, der in diesem Jahr erstmals auch live im ORF Radio übertragen wurde. Für Stimmung sorgte auch heuer das „Trio Wolkenbruch“ sowie die Gruppe „Üsaxbrass“. Drei Tage lang herrschte in Meiningen dabei beste Stimmung im großen Festzelt beim Bauhof.