Maibaumfeier auf dem Hohenemser Schlossplatz

Nachdem die Erlacher Funkenzunft auf Initiative der nach Karlstein ausgewanderten Hohenemserin Sonja Amann dort einen Funken errichtet und abgebrannt hatten, revanchierten sich die Karsteiner bei ihrem Gegenbesuch mit dem Aufstellen eines Maibaumes auf dem Schlossplatz. Musikalisch begleitet von der Bürgermusik Hohenems führte der Festzug mit einem Pferdefuhrwerk vom Gasthof Hirschen über des Jüdische Viertel zum Schlossplatz.

Dort hieß es dann „Mit Hau-Ruck an die Schwaiberl“, als der 22 Meter hohe Maibaum mit der althergebrachten Stangenmethode, den so genannten Schwaiberln, händisch mit viel Manneskraft und Frauenpower aufgestellt wurde. Nach Darbietungen der Volkstanzgruppe Dobersberg bei der Einweihung des Maibaumes spielte wiederum die Bürgermusik auf, ehe am Abend die Liveband „Roadwork“ die Bühne auf dem Schlossplatz rockte.

Neben einer aus 60 Personen bestehenden Abordnung aus Karlstein konnte Bürgermeister Dieter Egger zur Maibaumfeier auch Freunde aus der Partnerstadt Ostfildern sowie zahlreiche Hohenemser und Hohenemserinnen begrüßen, die sich trotz des herrlichen Badewetters das Maibaum-Spektakel nicht entgehen lie0en. Mit dabei waren auch Nationalrat Bernhard Themessl, Vizebürgermeister Bernhard Amann sowie die Stadträte Martin Buder, Angelika Benzer und Friedl Dold.