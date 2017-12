Mai 2017: Die meistgelesenen Artikel auf VOL.AT

Unglaubliches Glück für Vorarlberger Mutter und Baby im Mai: Der Kinderwagen stürzte bei einem Spaziergang im Bregenzerwald in die Ach, das Baby wurde aus dem Wagen gespült. Ein 20-Jähriger konnte den flussabwärts treibenden Säugling aus dem Wasser retten. Grünen-Chefin Eva Glawischnig trat als Bundessprecherin zurück, in Manchester riss ein Anschlag bei einem Ariana Grande-Konzert 22 Menschen in den Tod.

10. Grünen-Chefin Glawischnig ist zurückgetreten Eva Glawischnig trat im Mai 2017 als Bundessprecherin der Grünen zurück. Bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz nannte sie hierfür gesundheitliche Gründe. Mehr lesen…

9. Drei Männer attackieren Frau auf dem Rheindamm in Hard Eine 49-jährige Frau wurde Opfer eines versuchten Übergriffes beim Rheindamm in Hard. Drei Männer hätten versucht, sie festzuhalten. Nachdem sich die Frau wehrte, ließen die Täter von ihr ab. Mehr lesen…

8. Geschäft mit Online-Prostitution boomt – auch in Vorarlberg? In den vergangenen Jahren verlagerte sich das Geschäft mit der Prostitution zunehmend ins Internet. Der berüchtigte “Straßenstrich” ist in Vorarlberg fast gar nicht mehr präsent, dafür verkaufen auch einige Vorarlberger Frauen – und Männer – ihren Körper über einschlägige Webseiten. Mehr lesen…

7. Das war die Hells Angels-Update-Party 2017 Mit der Update-Party eröffnen die Vorarlberger Hells Angels traditionell die Saison. Heuer waren neben den Meisterrockern auch “Voice of Germany”-Star Marc Amacher mit dabei. Alle Bilder und Videos

6. Bregenz: Zwei Fußgänger von Pkw erfasst und verletzt Ein 82-jähriger Autofahrer verlor in Bregenz die Kontrolle über seinen Pkw und erfasste zwei Fußgänger auf dem Gehsteig. Der Mann dürfte beim Abbiegen Brems- und Gaspedal verwechselt haben. Mehr lesen…

5. Grabschändung in Haselstauden: “Es ist alles, was wir von unserem Sohn noch haben” Jennifer Novak musste im Jahr 2015 ihren Sohn zu Grabe tragen. Im Mai 2017 erlebt die Mutter den nächsten Schicksalsschlag: Ein dreister Dieb hat emotional wichtige Gegenstände vom Grab des kleinen Jungen gestohlen. Mehr lesen…

4. Tödlicher Verkehrsunfall auf L200 bei Bersbuch Schwere Kollision zwischen einem Motorrad und einem Pkw, für eine 55-jährige deutsche Motorradlenkerin kam jede Hilfe zu spät. Mehr lesen…

3. Trauriges Geständnis von Miriam Höller nach dem Tod von Hannes Arch Rund acht Monate nach dem Tod von Kunstflug-Pilot Hannes Arch sprach Miriam Höller nun zum ersten Mal über den schweren Verlust. Sein Tod habe die Stunt-Frau und Ex-GNTM-Kandidatin in ein tiefes emotionales Loch fallen lassen, die beiden wollten eigentlich eine Familie gründen. Mehr lesen…

2. Manchester-Explosion: Tote bei Anschlag auf Konzert Am 22. Mai hatte ein Mann nach einem Konzert von US-Sängerin Ariana Grande einen Sprengsatz gezündet und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Dutzende wurden verletzt. Unter den Opfern waren zahlreiche Kinder und Jugendliche. Grande war angesichts der Ereignisse “am Boden zerstört”. “Aus tiefstem Herzen: Es tut mir so leid. Mir fehlen die Worte”, schrieb die 23-Jährige auf Twitter. Mehr lesen…