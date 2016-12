Mai 2016 – ein Jahresrückblick: Die meistgeklickten Artikel auf VOL.AT

Der Amoklauf von Nenzing war seinen Schatten über den Mai - auch Van der Bellens "erster Wahlsieg" blieb dahinter zurück. - © APA/AFP, VOL-Live

Der Mai wurde ganz vom Amoklauf auf einem Konzert in Nenzing überschattet. Die Bluttat von Gregor S. sorgte für einen traurigen Klickrekord. Selbst die Bundespräsidentenstichwahl reichte mit einer an sich sensationellen Aufruf-Zahl nicht annähernd an das tragische Ereignis heran. Naturgemäß war auch das Interesse an der Folgeberichterstattung, z.B. zum Hintergrund des Täters, sehr groß.