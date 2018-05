Magna startete in Graz Serienproduktion von neuem Mercedes

Bei Magna im Grazer Werk in Thondorf ist am Donnerstag offiziell der Produktionsstart des neuen Modells der G-Klasse zelebriert worden. Seit Anfang Mai laufen die ersten komplett neu entwickelten "Puch G" vom Band. Technisch ist vieles neu, beim Styling verließ man die bewährten Pfade aber nicht: "Die Ikone bleibt erhalten", betonte Ola Källenius, Vorstand bei Daimler.

Der Vorstand unterstrich, dass die G-Klasse bei Mercedes von einem Nischenprodukt zu einem “extrem wichtigen Modell” im Portfolio geworden sei. Und er sieht die Chance auf mehr – vor allem in China oder etwa künftig auch in Indien. Neben dem Zivilmodell produziert Mercedes auch G-Klasse-Modelle für Feuerwehren (etwa in Australien) und das Militär (zum Beispiel für die Schweiz). Für Soldaten werde bis auf weiteres aber noch das Vorgängermodell gefertigt. Zehn bis 15 Prozent aller gefertigten G-Klasse-Modelle werden nicht zivil genutzt.

Im Juli des Vorjahres lief der 300.000ste Mercedes G-Klasse im Magna Steyr-Werk vom Band. Die G-Klasse wird seit 1. Februar 1979 in Graz produziert: Zu Beginn waren die Vertragspartner noch die damalige Daimler-Benz AG sowie Steyr-Daimler-Puch. Heute sind es Mercedes-Benz und Magna Steyr, wobei in Ländern wie der Schweiz aber auch in Österreich die G-Klasse noch bis Ende 1999 unter dem Markennamen Puch vertrieben wurde. Manche der Mitarbeiter in Graz sind schon von Beginn an mit der Herstellung des Geländewagens beschäftigt. In dem Werk in Thondorf werden die Fahrzeuge auf nur einer Fertigungsstraße montiert.