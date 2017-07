Maglione bleibt Präsident des Schwimm-Weltverbandes

Der 81-jährige geht in seine dritte Amtszeit - © APA (Archiv/GETTY)

Der 81-jährige Julio Maglione ist erneut zum Präsidenten des Schwimm-Weltverbandes FINA gewählt worden und geht in seine dritte Amtszeit. Der Zahnarzt aus Uruguay setzte sich auf dem FINA-Kongress in Budapest in geheimer Wahl gegen seinen italienischen Herausforderer Paolo Barelli durch. 176 von 205 Mitgliedsverbänden waren anwesend.