Magie der Filmmusik als Hörgenuss

Sinfonieorchester Bregenzerwald gastiert mit interessantem Konzertprogramm in Au.

Au. In die Welt der Film- und Kinomusik eintauchen ist das Motto des diesjährigen Orchester- und Matineekonzertes am Sonntag, 6. Mai, 11 Uhr, im Dorfsaal in Au. Nach dem Beginn mit der Ouvertüre zu „Die Fledermaus“, die mit dem gleichnamigen Film zur Operette von Johann Strauß zum Welterfolg wurde, folgen Titel wie die emotionale und tiefgründige Titelmusik aus „Schindlers Liste“ oder auch die ebenfalls berührende Musik zum italienischen Filmklassiker „Il Postino“.