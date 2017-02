Mäschgerle drehten ihre Runden auf der Eisbahn

Rankweil. (etu) So bunt und verrückt ist der Kunsteislaufplatz Gastra nur einmal im Jahr. Der Auftakt zum diesjährigen Semesterferienprogramm der Stadt Feldkirch und Marktgemeinde Rankweil zog viele Faschingsfans nach Rankweil. Mit großer, roter Nase und oranger Dauerwelle verteilte André Hämmerle als Clown reichlich Süßigkeiten. „Ich darf zum ersten Mal den ‚Clown spielen‘ und es macht richtig Spaß, weil ich den Kindern eine Freude bereite“, erklärt der Jugendliche. Auch Gemeinderat Helmut Jenny lässt sich diese Veranstaltung nie entgehen: „Es freut mich jedes Jahr aufs Neue, zu sehen, dass die in den kreativsten Outfits auftauchen“. So drehten Vampire, Piraten, Feen und kleine Superhelden ihre Runden auf dem Eis der Gastra.

Der Kunsteislaufplatz Gastra bietet die Möglichkeit, sich im Winter im Freien zu bewegen. „Es stehen noch große Pläne für die Kunsteisbahn aus“, verrät Jenny. Die „Gastra“ ist in die Jahre gekommen und muss in mehreren Etappen saniert werden. Ende Februar wird für die Eismaschine „Zamboni“ ein neuer Abstellplatz errichtet. Ein neuer Wirtschaftsstand soll bis zur nächsten Saison entstehen und die Asphaltfläche 30 mal 60 Meter erhält einen neuen Belag, und die entstandenen Unebenheiten werden ausgebessert. Derzeit holt die Marktgemeinde Angebote ein. Rund 450.000 Euro sind für die Arbeiten vorgesehen.