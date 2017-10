Nach einem Wohnhausbrand in der Kärntner Bezirksstadt Völkermarkt in der Nacht auf Dienstag ist eine stark verkohlte, männliche Leiche gefunden worden. Es dürfte sich bei dem Toten mit ziemlicher Sicherheit um den 81-jährigen, pflegebedürftigen und laut Polizei dementen Bewohner handeln. Der Mann lebte allein in dem Haus. Die Brandgruppe des Landeskriminalamts ermittelt.

Eine Nachbarin entdeckte den Brand und schlug gegen 4.00 Uhr Alarm. Der Dachstuhl stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Vollbrand. Die Leiche wurde von einem Atemschutztrupp in einem Vorraum des Hauses gefunden. Eine Obduktion wurde angeordnet, die Staatsanwaltschaft hat außerdem einen Brandsachverständigen mit einem Gutachten beauftragt. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken