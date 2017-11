Männerchor Mäder blickt auf ein aktives Vereinsjahr zurück

Der Männerchor Mäder hielt am Freitag, dem 10. November im Probelokal seine Jahreshauptversammlung ab. Gleich sechs Mitglieder wurden an diesem Abend für drei Jahrzehnte Treue zum Verein geehrt.

Zehn Veranstaltungen sorgten für ein reges Vereinsleben: Die Teilnahme am Mäderer Weihnachtsmarkt, die Gestaltung des Weihnachtskonzertes, eine Festmesse am Stefanitag, das Mitwirken beim Faschingsumzug, ein Probenwochenende Mitte März, das Frühjahrskonzert im April und die erfolgreiche Teilnahme am Wertungssingen in Feldkirch im Juni. Ein weiteres Highlight im Vereinsjahr bildete der Abschlußvereinsschopf beim Obst- und Gartenbauverein. Im September gestaltete der Männerchor das Jubiläum „20 Jahre Pfarrer Romeo Pal“ in der Pfarrkirche. Mit der Kriegerehrung Anfang November fand das Vereinsjahr seinen Abschluss. Auch Bürgermeister Rainer Siegele wurde zur 34. Vollversammlung im Probenlokal begrüßt. Es folgten der Bericht des Obmannes, des Kassiers und ein Bericht des Chorleiters Norbert Kilga. Mit einer Urkunde und amKumma Geschenkgutscheinen wurden Rinaldo Schöch, Otto Ender, Adolf Loacker, Norbert Kilga, Johann Marinetz und Werner Ender für 30 Jahre Gesangverein belohnt. VER