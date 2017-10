Mäder will noch familienfreundlicher werden

Mäder Die Kummenberggemeinde Mäder hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einem beliebten Wohnsitz auch für Familien gemacht. „Aktuell haben wir rund 722 Mehrpersonenhaushalte in Mäder und diese Zahl ist in den letzten Jahren stetig am steigen“, so Bürgermeister Rainer Siegele über die Entwicklung. Gesamt sind derzeit 1.576 Haushalte und 4.175 Einwohner in der Kummenberggemeinde gemeldet.

Über 600 Anregungen und Wünsche

„Wir haben bereits ein breites Angebot in Mäder und wollen die Lebensqualität in unserer Gemeinde weiter steigern“, so Bürgermeister Rainer Siegele. Dazu beteiligt sich die Gemeinde seit Jahresbeginn am Bundesaudit familienfreundlichegemeinde. „Dazu hat ein eigenes Projektteam in einem neunmonatigen Planungsprozess Maßnahmen für ein noch familienfreundlicheres Mäder erarbeitet“, so der Bürgermeister. Über 600 Anregungen und Wünsche sind dabei aus der Bevölkerung eingegangen – alleine 70 davon beziehen sich auf verschiedene Verkehrsmaßnahmen und werden im Verkehrskonzept eingebracht. „Aus den restlichen Anregungen wurden vorab 17 Maßnahmen zur raschen Umsetzung heraus genommen“, erklärt Rainer Siegele.

Maßnahmen erheblich erhöht

Für die Erreichung des Bundesaudit familienfreundlichegemeinde wären drei umgesetzte Maßnahmen notwendig gewesen, „wir haben uns aber entschlossen, diese auf 17 zu erhöhen“, so Bürgermeister Siegele. „Der Maßnahmenkatalog ist dabei ein sehr bunter Strauß an Maßnahmen, der sämtliche Lebensphasen betrifft“, erklärt das Gemeindeoberhaupt weiter. Vorgesehen war, dass die vorgesehenen Maßnahmen innerhalb der kommenden drei Jahre umgesetzt werden, doch Bürgermeister Siegele erklärt , dass einzelne Maßnahmen bereits in der Umsetzung sind und im großen und ganzen alle Punkte in diesem und im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen.

Ausbau der Schülerbetreuung

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird bereits am Ausbau der Schülerbetreuung in Mäder gearbeitet. Bereits ab dem zweiten Semester soll dazu eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung für Volksschüler angeboten werden und auch die Betreuung während der Ferien wird ausgebaut. Ein Punkt, welcher alle Generationen betrifft, ist ein gemeinsamer Begegnungsraum. Hier soll vor dem Gebäude des „betreubaren Wohnens“ ein Platz bzw. ein überdachter Raum für Begegnung geschaffen werden. Entsprechende Gespräche mit dem Architekten werden dieser Tage vom Bürgermeister geführt.

100 neue Wohnungen genehmigt

Ein Augenmerk wird auch auf leistbares Wohnen gelegt und junge Familien – insbesondere aus Mäder – sollten leistbaren Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen. Die Gemeinde erstellt ein Konzept, wie Baugrund für leistbares Wohnen zur Verfügung gestellt werden kann. Zudem wird die Gemeinde als Grundeigentümerin Kriterien im Sinne der Mäderer Bürger erstellen. „Das Wohnraum in Mäder beliebt ist, zeigt bereits die Tatsache, dass aktuell einige neue Bauprojekte mit über 100 neuen Wohnungen genehmigt wurden“, freut sich Bürgermeister Siegele. Die Gemeinde Mäder kann somit ihrem Ruf als familienfreundliche Gemeinde weiter gerecht werden. MIMA