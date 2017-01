Mäder strebt familienfreundliche Bundesauszeichnung an

Mäder. (mima) Das Audit „familienfreundlichegemeinde“ ist ein kommunalpolitischer Prozess für österreichische Gemeinden, Marktgemeinden und Städte. Ziel des Audits ist es, das Vorhandensein familienfreundlicher Maßnahmen in der Gemeinde zu identifizieren und den Bedarf an weiteren zu ermitteln.

Weiteren Bedarf ermitteln

Mäder hat in Sachen Familienfreundlichkeit bereits einiges vorzuweisen. „Wir wollen diese bereits vorhandenen Maßnahmen sichtbarer machen, aber auch den Bedarf an weiteren Maßnahmen ermitteln. Wir wollen die Lebensqualität in Mäder weiter steigern“, begründet Bürgermeister Rainer Siegele die Beteiligung Mäders an diesem gemeindepolitischen Prozess. Zudem sei es, so der Vorsitzende des Ausschusses für Familie und Soziales Rainer Gögele, ein hervorragendes, nachhaltiges Evaluierungs- und Controllinginstrument.

Erhöhung der Familienfreundlichkeit

Im Rahmen des Audits entwickelt nun eine Projektgruppe unter der Auditbeauftragten Siegrid Pescoller in den kommenden Wochen und Monaten bedarfsorientiert neue Maßnahmen zur Erhöhung der Familienfreundlichkeit. Im Anschluss sind die gesetzten Ziele innerhalb von drei Jahren umzusetzen und nach positiver Begutachtung der umgesetzten Maßnahmen durch eine externe Zertifizierungsstelle wird die Gemeinde vom Bundesministerium für Familien und Jugend (BMFJ) mit einem staatlichen Gütezeichen ausgezeichnet.

Bewohner von Mäder können mitmachen

Aber auch die Einwohner der Gemeinde Mäder sind eingeladen sich am Prozess direkt zu beteiligen. Die Bewohner können dabei Vorschläge einbringen, wie die Familien in Mäder noch besser unterstützt werden können. Hierzu werden verschiedenste Aktionen gestartet. Das Projektteam wird Ende Monat im Ausschuss für Familie und Soziales konstituiert und die Arbeiten zum Audit sollen bis September abgeschlossen sein.