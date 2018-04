Mäder offiziell familienfreundliche Gemeinde

Die Gemeinde Mäder hat das Grundzertifikat „Familienfreundliche Gemeinde“ erhalten und macht sich nun an die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen.

Mäder ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einem beliebten Wohnsitz auch für Familien geworden. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde auch entschlossen den Audit familienfreundlichegemeinde anzustreben und so wurde in den letzten Monaten ein umfangreicher Maßnahmenkatalog ausgearbeitet. „Der Maßnahmenkatalog ist ein sehr bunter Strauß an Vorkehrungen, der sämtliche Lebensphasen betrifft“, so Bürgermeister Rainer Siegele. Die Begutachtung brachte der Gemeinde nun das Grundzertifikat „Familienfreundliche Gemeinde“ und Bürgermeister Siegele und die Auditbeauftrage Siegrid Pescoller sind hocherfreut: „Mit diesem Grundzertifikat wird die Familienfreundlichkeit von Mäder offiziell bestätigt“.