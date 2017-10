Mäder mit Pioniergeist

Mäder Mäder ist eine der beiden Pilotgemeinden in ganz Österreich, die sich auf das Experiment Gemeinwohlbilanz für Gemeinden eingelassen hat. Anfang des Monats erhielt Bürgermeister Rainer Siegele und sein Team dafür auch das Gemeinwohl-Testat. Nun überzeugten sich weitere Interessierte von diesem Projekt direkt vor Ort.

Interessierte Gäste aus dem In- und Ausland

Nachdem in Mäder in den vergangenen Monaten erstmals in ganz Österreich auch auf Gemeindeebene die Gemeinwohlbilanz erstellt wurde, hat die Nachricht über diesen Pioniergeist weite Kreise gezogen. So waren vergangene Woche rund 50 Personen aus Gemeinden und Unternehmen aus Bayern, Hessen und Salzburg im J.J. Ender Saal in Mäder zu Gast. Dabei konnten die Gäste mit den Projektmitarbeitern aus Mäder und Nenzing in Austausch kommen und über ihre Erfahrungen diskutieren. Am Nachmittag kamen die Unternehmen zum Zug – vier bereits mehrmals bilanzierende Vorarlberger Unternehmen standen den interessierten Gästen Rede und Antwort.

Messinstrument für Gemeinden

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist der Aufbruch zu einer ethischen Marktwirtschaft. Das betrifft alle Tätigkeitsbereiche der beteiligten Unternehmen, Einrichtungen und Gemeinden. So war auch in Mäder spürbar, dass es überall Menschen gibt die sich dem Thema Gemeinwohl stellen möchten. „Die Gemeinwohlbilanzierung gibt den Gemeinden und Unternehmen ein Messinstrument in die Hand, mit dem ein strukturiertes Vorgehen und Vertiefen des Themas möglich ist“, so Gerhard Müller, Obmann des Vereins zur Förderung der Gemeinwohlökonomie in Vorarlberg. Am Ende des Tages waren alle Beteiligten angetan von diesem Projekt und den Möglichkeiten, welche sich durch die Gemeinwohl-Arbeit ergeben. MIMA