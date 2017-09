Mädchen starb in Argentinien an pestizidbelasteter Mandarine

Mädchen ist pestizidüberladene Mandarine und stirbt - © pixabay.com

Ein Mädchen ist in Argentinien womöglich an einer pestizidbelasteten Mandarine gestorben. Nach Angaben der Justiz vom Mittwoch zeigte die Autopsie, dass die Zwölfjährige im Nordosten des Landes an einer tödlichen Dosis des Pestizids Furadan starb, nachdem sie eine Mandarine gegessen hatte.