Amal und George Clooney sind seit heute Eltern von Zwilligen. - © Photo by Jordan Strauss/Invision/AP, File

George und Amal Clooney sind Eltern von Zwillingen mit den Namen Ella und Alexander geworden. Die beiden Kinder des Hollywoodstars und der Menschenrechtsanwältin kamen am Dienstag in London zur Welt, wie das Paar in einer Erklärung bekanntgab.