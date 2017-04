Mädchen in Deutschland seit zwei Jahren vermisst

“Es gab 600 Sichtungen weltweit”, sagte der Magdeburger Polizeisprecher Mike von Hoff. Hinweise seien aus New York, Norwegen, England, der Schweiz und vielen Regionen Deutschlands gekommen. Ob das Mädchen Opfer eines Verbrechens wurde, ob es noch lebt – dazu kann es keine gesicherten Aussagen geben. Landesweit hängen vielerorts noch Fahndungsplakate mit Ingas Bild. “Wir suchen immer noch nach dem Mädchen und wir wollen auch nicht aufgeben”, betonte von Hoff.

Das damals fünf Jahre alte, etwa 1,20 Meter große, blonde Mädchen mit einer großen Zahnlücke hatte am 2. Mai 2015 gemeinsam mit anderen im Wald Holz für ein Lagerfeuer gesammelt und war nicht zurückgekehrt. Kurz nach ihrem Verschwinden begann eine riesige Suchaktion in dem gut 3.500 Hektar großen Wald. Die Ermittler nutzten Fernsehsendungen, prüften mögliche Verbindungen zu anderen Fällen, setzten besonders sensible Suchhunde ein. Dennoch ist Inga bis heute wie vom Erdboden verschwunden.

(APA/dpa)