Mädchen flüchtet nach Unfall in Lustenau

Am Mittwoch, gegen 20.15 Uhr, fuhren drei Mädchen (ungefähr zw. 12 und 15 Jahre alt) mit ihren Fahrrädern auf der Vorachstraße in Lustenau in Richtung Dornbirn. Laut Angaben einer Zeugin versuchte eines dieser Mädchen auf Höhe des Gebäudes der Vorachstraße 70 mit dem Fahrrad über die Bordsteinkannte auf den dortigen Gehsteig zu fahren. In weiterer Folge verlor die Lenkerin jedoch die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte gegen das dort parkierte Fahrzeug (Mercedes Benz, silber).

Noch bevor das Mädchen von der Zeugin angesprochen werden konnte, stieg diese wieder auf das Fahrrad und flüchtete vom Unfallort. Durch den Unfall wurde der PKW im Bereich der Heckklappe beschädigt. Die Fahrradfahrerinnen oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lustenau in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Lustenau, Tel. +43 (0) 59 133 8144