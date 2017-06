Mädchen erlitt bei Unfall in Vorarlberg Schädelbasisbruch

Die Verletzte wurde ins UKH Feldkirch gebracht - © APA

Eine 14-Jährige hat in der Nacht auf Montag bei einem Verkehrsunfall in Lauterach (Bez. Bregenz) einen Schädelbasisbruch erlitten. Laut Polizei fuhr das Mädchen auf dem Gepäckträger des Rades von einem gleichaltrigen Freund mit, als die beiden ein Wagen erfasste. Die Schwerverletzte wurde in das Unfallkrankenhaus nach Feldkirch eingeliefert, wo sie auf der Kinderintensivstation aufgenommen wurde.