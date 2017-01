Mädchen (11) erlitt bei Skikollision Schlüsselbeinbruch

Am Donnerstag gegen 11:55 Uhr fuhr ein 11-jähriges Mädchen aus Barcelona in weiten und langsamen Kurven von der Muggengrat-Bergstation den Steilhang nach Zürs ab. Als sie zu einem Linksschwung ansetzen wollte, wurde sie von einem nachfolgenden Skifahrer angefahren. Der Skifahrer blieb stehen, erkundigte sich nach dem Befinden des Mädchens und bot seine Visitenkarte an. Der Vater des Mädchens glaubte zunächst, dass seine Tochter unverletzt sei und verzichtete auf die Visitenkarte bzw. auf einen Datenaustausch. Der Skifahrer fuhr deshalb weiter.

Wenig später setzten bei dem 11-jährigen Mädchen starke Schmerzen ein. Das Mädchen musste mit der Pistenrettung nach Zürs gebracht werden, dort stellte der Arzt einen Schlüsselbeinbruch fest. Der unfallbeteiligte Skifahrer ist ca. 50 Jahre alt, hat eine große, kräftige Statur und trug eine schwarze Jacke mit aufgesetzten roten Taschen, eine schwarze Skhihose und einen blauen Helm. Der unbekannte Skifahrer sowie Zeugen der Skikollision werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lech in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Lech, Tel. +43 (0) 59 133 8105