Mächtiger Verbrecherboss im Norden von Mexiko gefasst

Im Norden von Mexiko hat die Polizei den Chef des Verbrechersyndikats “La Linea” festgenommen. Miguel Angel Amaya Alias “El Chito” sei gemeinsam mit einem Komplizen in der Stadt Ciudad Juarez an der Grenze zu den USA gefasst worden, teilten die Sicherheitsbehörden am Donnerstag mit. Bei dem Einsatz wurden auch Schusswaffen, Drogen, Bargeld und Fahrzeuge sichergestellt.

"La Linea" ist der bewaffnete Arm des Kartells von Juarez. "El Chito" sei für 60 Prozent aller Morde in den Restaurants und Nachtclubs in der Region verantwortlich, teilten die Behörden mit. Zudem sei er in Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Entführungen verwickelt. Das Juarez-Kartell hat sich mit dem Verbrechersyndikat "Los Zetas" und anderen Banden verbündet, um ihr Einflussgebiet in der Grenzregion zu den Vereinigten Staaten gegen das Sinaloa-Kartell des in die USA ausgelieferten Drogenbarons Joaquin "El Chapo" Guzman zu verteidigen. (APA/dpa)