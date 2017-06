Maduro will Papst Franziskus als Vermittler in Venezuela

Der Papst soll im Konflikt helfen - © APA (AFP)

Venezuelas Staatspräsident Nicolas Maduro will Papst Franziskus als Vermittler in Gesprächen mit der Opposition gewinnen. Der sozialistische Regierungschef kündigte am Sonntag an, er werde am Montag ein entsprechendes Schreiben an den Heiligen Stuhl senden, berichtete Kathpress. Darin werde er Papst Franziskus um Hilfe bitten, damit die Opposition ihre Gewalt beende, erklärte Maduro.