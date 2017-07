Maduro verspottet Trump wegen Sanktionen

Mit Blick auf den Gesamt-Stimmenvorsprung der demokratischen Kandidatin bei der US-Präsidentenwahl, Hillary Clinton, spottete der sozialistische Politiker: “In den USA kann man Präsident werden, wenn man drei Millionen Stimmen weniger hat als der Gegner. Welch ungeheure Demokratie”, rief Maduro vor jubelnden Anhängern. Die Sanktionen zeigten, wie verzweifelt Trump sei und welchen Hass er für das sozialistische Venezuela hege.

“Ich werde mich imperialen Befehlen nicht beugen. Ich gehorche keiner ausländischen Regierung”, sagte der Staatschef. “Ich bin ein freier Präsident.” Das Verhältnis der US-Regierung zu Maduro und dessen Vorgänger Hugo Chavez ist seit langem belastet.

Das US-Präsidialamt hatte am Maduro nach der Abstimmung über die umstrittene verfassungsgebende Versammlung am Montag als “de facto Diktator” bezeichnet und die Gangart gegen den Präsidenten des südamerikanischen Landes verschärft. Alle Vermögenswerte Maduros, auf die die US-Justiz Zugriff hat, wurden eingefroren. US-Bürgern wurde verboten, Geschäftsbeziehungen zu Maduro zu unterhalten. Sanktionen, die auf den Ölsektor Venezuelas abzielten, wurden Kongresskreisen zufolge vorerst nicht verhängt. Sie würden aber weiterhin in Erwägung gezogen.

Washington reagierte damit auf die von Maduro veranlasste Wahl einer verfassunggebenden Versammlung, welche die seit Monaten andauernden Unruhen in Venezuela weiter verschärft hatte. Maduro sei “nicht nur ein schlechter Führer, sondern inzwischen auch ein Diktator”, sagte der Nationale Sicherheitsberater der USA, Herbert Raymond McMaster. Washington stehe an der Seite des Volkes von Venezuela.

Die “rechtswidrige” Wahl zeige, “dass Maduro ein Diktator ist, der den Willen des venezolanischen Volkes missachtet”, sagte US-Finanzminister Steven Mnuchin. Mnuchin sagte, Maduro sei der vierte Staatschef, der in dieser Weise von den USA behandelt werde. McMaster sprach von einem “exklusiven Club”, zu dem der syrische Staatschef Bashar al-Assad, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sowie Simbabwes Präsident Robert Mugabe zählten.

Maduro hatte am Sonntag die verfassunggebende Versammlung wählen lassen, die nach seinem Willen das ihm feindlich gesinnte Parlament ersetzen und eine neue Verfassung ausarbeiten soll. Diese solle dann dazu beitragen, die dramatische Versorgungskrise in dem südamerikanischen Land zu überwinden.

(APA/dpa/ag.)