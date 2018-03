Madrider CaixaForum würdigt den revolutionären Adolf Loos

Das renommierte Madrider Kunstzentrum CaixaForum widmet eine umfassende Ausstellung dem österreichischen Architekten Adolf Loos (1870-1933). "Adolf Loos. Private Räume" wurde von der spanischen Kunsthistorikerin Pilar Percerisas kuratiert, eröffnet wurde die Ausstellung am Mittwoch. Mehr als 200 Objekte - Fotos, Zeichnungen, Baupläne, Modelle, Möbel oder Lampen von Loos - wurden zusammengetragen.

Nie zuvor gab es eine so umfangreiche Ausstellung über den in Brünn geborenen Architekten, versichert die Kuratorin. Der Kulturstiftung der Großbank La Caixa ist es in Zusammenarbeit mit dem Designmuseum aus Barcelona gelungen, 218 Ausstellungsstücke zusammenzutragen. Fotos, Zeichnungen, Baupläne, Bücher, Zeitschriften, Modelle und 120 von Adolf Loos designte Spiegel, Lampen, Uhren und vor allem Möbel. Schreibtische, Bücherregale, Kästen, Sofas, Kleiderständer und 50 verschiedene Stühle, vom Chippendale-Sessel bis hin zu den Stühlen in den von Loos dekorierten Wiener Cafes wie der American Bar, dem Cafe Museum oder dem Cafe Capua. Fototapeten im Hintergrund zeigen die Ausstellungsstück an den historischen Orten, für die sie geschaffen wurden.