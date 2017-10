Madrid will Firmen Abzug aus Katalonien erleichtern

Damit könnte das Geldhaus seinen juristischen Sitz verlagern, ohne eine Aktionärsversammlung einberufen zu müssen. Das Vorhaben wäre ein harter Schlag für die Finanzbranche in Katalonien, das nach Unabhängigkeit strebt. Die Regierung in Madrid und die Caixabank lehnten einen Kommentar ab.

Die spanische Bank Sabadell will einem Medienbericht zufolge wegen der Katalonien-Krise ihren juristischen Sitz verlegen. Das Kreditinstitut peile als neuen Standort die spanische Hafenstadt Alicante an der Costa Blanca an, berichtet die Zeitung “El Pais” am Donnerstag. Das Direktorium des fünftgrößten spanischen Geldhauses wollte nach eigenen Angaben noch am Donnerstag auf einer Sondersitzung über eine Verlagerung des Hauptsitzes aus der katalanischen Stadt Sabadell beraten.

In Spanien versucht derweil das Verfassungsgericht, die geplante Unabhängigkeitserklärung Kataloniens auszubremsen. Die obersten Richter untersagten am Donnerstag das für Montag geplante Zusammentreten des Regionalparlaments in Barcelona.

(APA/ag.)