Macron wünscht Bestätigung von Hariri-Rücktritt im Libanon

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron drängt darauf, dass der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri seinen angekündigten Rücktritt in seinem Heimatland bestätigen kann. Frankreich unterstütze die Unabhängigkeit und die Autonomie des Nahost-Landes, erklärte ein französischer Regierungssprecher in Paris. Der Libanon mutmaßte hingegen, dass Hariri in Saudi-Arabien festgesetzt wurde.

Hariri hatte Anfang des Monats seinen Rücktritt von Saudi-Arabien aus erklärt – mit dem Land unterhält er enge Beziehungen. Als Grund deutete er damals ein Mordkomplott seitens der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah an, die vom Iran und Syrien unterstützt wird. Damit löste der 47-Jährige Spekulationen aus, dass sein Rückzug von Riad erzwungen wurde, um Spannungen mit der Hisbollah zu erzeugen. Riad und Teheran gelten als Erzfeinde und kämpfen um die Vormachtstellung im Nahen Osten.

Der französische Regierungssprecher Christophe Castaner sagte: “Der (französische) Staatspräsident wünscht, dass der libanesische Premierminister seinen Wunsch nach einem Rücktritt im Libanon bekräftigen (und) bestätigen kann, falls dies seine Entscheidung ist.” Außenminister Jean-Yves Le Drian machte sich am Mittwoch auf den Weg zu einem zweitägigen Besuch in Saudi-Arabien, wo er unter anderen Kronprinz Mohammed bin Salman treffen wird. Macron hatte Prinz Mohammed bereits in der vergangenen Woche gesehen. Frankreich hat als frühere Mandatsmacht besonders enge Beziehungen zum Libanon.

Libanons Präsident Michel Aoun warf Saudi-Arabien hingegen vor, Regierungschef Saad Hariri als “Häftling” zu halten. “Es ist durch nichts gerechtfertigt, dass Herr Hariri nach zwölf Tagen nicht zurückkehrt”, schrieb Aoun am Mittwoch auf dem Kurzmitteilungsdienst Twitter. Er betrachte den libanesischen Ministerpräsidenten deshalb als “gefangen und inhaftiert”, was gegen die Wiener Konvention über die diplomatischen Beziehungen verstoße.

Es gibt schon seit Tagen Spekulationen, dass Hariri in Riad inhaftiert sei. Hariri ist auch Staatsbürger Saudi-Arabiens, er ist in dem Königreich aufgewachsen. Er versicherte am Wochenende in einem Interview, sich frei bewegen zu können und bald nach Hause zurückzukehren. Am Dienstag versicherte er erneut auf Twitter, dass er binnen zwei Tagen in den Libanon reisen werde. Präsident Aoun bekräftigte am Mittwoch, dass er Hariris Rücktritt nicht annehmen werde, bevor der Ministerpräsident nicht in den Libanon zurückgekehrt ist.