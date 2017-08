Macron verliert in Umfrage weiter deutlich an Zustimmung

Nur noch 40 Prozent der Franzosen sind mit dem Präsidenten zufrieden - © AFP

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verliert immer weiter an Rückhalt in der Bevölkerung. In der August-Umfrage des Instituts Ifop büßte der mit viel Vorschusslorbeeren gestartete Macron 14 Prozent ein. Nur noch 40 Prozent der Franzosen sind der Erhebung für die Sonntagszeitung “Journal du Dimanche” zufolge zufrieden mit dem Präsidenten. Im Juli waren es noch 54 Prozent.