Macron unterzeichnete umstrittene Arbeitsmarktreform

Macron sieht die Reform als nötigen Schritt gegen die hohe Arbeitslosigkeit, die bei rund zehn Prozent liegt. Die Rolle von Branchen- und Betriebsvereinbarungen wird gestärkt, der Kündigungsschutz teilweise gelockert. Entschädigungen für ungerechtfertigte Kündigungen werden begrenzt.

Erst am Donnerstag hatten in ganz Frankreich mindestens 132.000 Menschen gegen das Vorhaben protestiert. Die fünf Verordnungen treten in Kraft, wenn sie in den kommenden Tagen offiziell veröffentlicht werden.

(APA/dpa)