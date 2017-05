Macron und Hollande Seite an Seite bei Weltkriegs-Gedenken

Gemeinsamer Auftritt des Präsidenten und seines Nachfolgers - © APA (AFP)

Der künftige französische Präsident Emmanuel Macron und Amtsinhaber Francois Hollande haben gemeinsam an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 72 Jahren erinnert. Die beiden Politiker hielten am Montag für eine Schweigeminute am Grab des unbekannten Soldaten unter dem Pariser Triumphbogen inne. Anschließend ertönte erst die französische Nationalhymne Marseillaise, dann das “Lied der Partisanen”.