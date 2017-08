Macron trifft Kern, Sobotka und Fico in Salzburg

Macron kommt nach Salzburg - © APA (AFP/Archiv)

Der tschechische Premierminister Bohuslav Sobotka hat am Dienstag via Kurznachrichtendienst Twitter angekündigt, dass er am 23. August nach Salzburg kommen werde. Dort trifft er Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und den slowakischen Premier Robert Fico, um über die Zukunft der EU und die Verbesserung der Lebensstandards zu beraten.