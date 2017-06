Macron stellt in Regierungsumbildung neues Kabinett zusammen

Macrons Regierungsumbildung fiel größer aus als geplant - © APA (AFP)

In einer turbulenten Regierungsumbildung hat Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ein neues Kabinett zusammengestellt. Die Spitzenbeamtin und bisherige Bahnmanagerin Florence Parly wird neue französische Verteidigungsministerin, wie der Elysee-Palast am Mittwochabend in Paris mitteilte. Ernannt wurden auch eine neue Justizministerin und eine neue Europaministerin.