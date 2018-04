Macron sieht europäische Demokratie als "Trumpfkarte"

Frankreichs Präsident Emanuel Macron hat im EU-Parlament in Straßburg die "europäische Demokratie als unsere Trumpfkarte" bezeichnet. Der größte Fehler wäre es, dieses Modell preiszugeben. "Nicht nur Geld oder ein Vertrag" verbinde Europa, sondern "ein Zusammengehörigkeitsgefühls, eine Kultur", betonte er. Paris wäre zudem bereit mehr ins EU-Budget einzuzahlen, falls dieses effizienter werde.

Der französische Präsident sprach auch die Partner Europas an. Wobei er zu US-Präsident Donald Trump meinte, dass “dieser Verbündete zwar mächtig ist wie kein anderer, aber auch gleichzeitig zerbrechlich”. So sei Trump “der Versuchung ausgesetzt, verschiedene Dinge in Abrede zu stellen”, nannte Macron den Klimawandel und den Schwenk der USA. Er hoffe auf eine “Untergrenze für den CO2-Preis”. Frankreich werde sich für die Entrichtung einer CO2-Abgabe einsetzen. “Das wäre eine Grundvoraussetzung für einen glaubwürdigen Wandel”.