Macron-Partei präsentiert Kandidatenliste für Parlamentswahl

Die politische Gruppierung des künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron will am Donnerstag ihre Liste mit Kandidaten für die Parlamentswahl im Juni vorstellen. “En Marche!” nennt sich selbst inzwischen eine Partei und will für alle 577 Wahlkreise Kandidaten präsentieren. Die Regierung von Premier Bernard Cazeneuve trat inzwischen zurück, bleibt aber geschäftsführend im Amt.