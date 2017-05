Macron-Partei lässt über 50 Wahlkreise unbesetzt

Der Mitte-Links-Politiker Macron will eine Parlamentsmehrheit erringen - © APA (AFP)

Die Partei des neugewählten französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron tritt bei der Parlamentswahl im Juni nicht in allen Wahlkreisen an. 51 der zusammen 577 Bezirke bleiben unbesetzt, teilte “La Republique en Marche!” in Paris mit. Der Mitte-Links-Politiker Macron will eine Parlamentsmehrheit erringen, um regieren zu können.