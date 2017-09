Macron legt nach Deutschland-Wahl EU-Reformvorschläge vor

Anderen Entscheidungsträgern gehen Macrons Vorschläge zu weit - © APA (AFP)

Zwei Tage nach der Bundestagswahl in Deutschland will der französische Staatspräsident Emmanuel Macron seine Reformvorschläge für die Europäische Union vorlegen. Der sozialliberale Staatschef wird nach Angaben des Elysee-Palastes am Dienstag vor Studenten in der Pariser Sorbonne sprechen.