Macron empfÃ¤ngt Putin in Versailles

Macron will in der Krise um Syrien vermitteln - © APA (AFP)

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron empfängt am Montag rund drei Wochen nach seiner Wahl seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Versailles, um über den Syrienkrieg zu sprechen. Macron kündigte beim G-7-Gipfel in Sizilien einen “anspruchsvollen Dialog” mit Moskau an, um zu einer Lösung der Syrienkrise zu kommen.