Macron empfängt Merkel zu deutsch-französischem Ministerrat

Am Ministerrat nehmen auch eine Reihe von deutschen Ministern teil, die sich mit ihren französischen Kollegen austauschen werden. Die Bundeskanzlerin und der im Mai zum Staatschef gewählte Macron haben angekündigt, die deutsch-französischen Beziehungen ausbauen und die Europäische Union weiterentwickeln zu wollen. Auf EU-Ebene streben beide eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik an. Macron wirbt zudem für eine Vertiefung der Eurozone, mit einem Budget und einem Finanzminister für den Euroraum.

Der letzte deutsch-französische Ministerrat fand im April 2016 in der ostfranzösischen Stadt Metz statt. Macron war damals noch Wirtschaftsminister.

Vor dem Ministerrat hat Macron an Deutschland appelliert, sich stärker für Investitionen in Europa einzusetzen. “Deutschland muss für eine Wiederbelebung der öffentlichen und privaten Investitionen in Europa sorgen”, sagte er “Ouest-France” und den Zeitungen der Funke Mediengruppe in einem Interview.

(APA/ag.)