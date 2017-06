Macron empfängt May zu Gespräch in Paris

Premierministerin May trifft Macron in Paris - © APA (AFP)

Frankreichs neuer Staatschef Emmanuel Macron empfängt am Dienstagabend in Paris die britische Premierministerin Theresa May. Bei dem Treffen im Elysee-Palast wollen beide Politiker über den Kampf gegen den Terrorismus und den Brexit beraten. Am Abend besuchen May und Macron dann zusammen ein Freundschaftsspiel zwischen den Fußballnationalmannschaften ihrer Länder.