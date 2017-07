Macron bekräftigt Verantwortung für Juden-Massenverhaftung

Macron und Netanyahu bei einem Gespräch im Elyseepalast - © APA (AFP)

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat im Beisein von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die Verantwortung seines Landes für die größte Massenverhaftung von Juden während des Zweiten Weltkrieges in Frankreich bekräftigt. Bei der “Razzia vom Vél d’Hiv” hatten Polizisten am 16. und 17. Juli 1942 im Auftrag der Nazis 13.000 Juden verhaftet, die in NS-Vernichtungslagern landeten.