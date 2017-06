Maco nimmt im Werk in Trieben rund 150 Mitarbeiter auf

Maco beschäftigt insgesamt rund 2.100 Mitarbeiter - © APA

Das Salzburger Familienunternehmen Maco investiert in seinen obersteirischen Produktionsstandort Trieben. Im dortigen Beschlägewerk sollen rund 150 neue Mitarbeiter eingestellt werden, wie die Firma am Freitag bekannt gab. Dazu kommen laufende Investitionen in neue Technologien und Fertigungsanlagen.