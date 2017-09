Machtwechsel in Angola: Präsident Lourenco leistete Amtseid

Zuvor Verteidigungsminister, jetzt Präsident: Joao Lourenco - © APA (AFP)

Nach fast vier Jahrzehnten vollzieht sich in Angola erstmals ein Machtwechsel. Der frühere Verteidigungsminister João Lourenco (63) legte am Dienstag seinen Amtseid ab und übernahm damit das Amt des Präsidenten in dem ölreichen Land im südlichen Afrika. Zuvor hatte knapp 38 Jahre lang Präsident Eduardo dos Santos (74) mit harter Hand regiert.