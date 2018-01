Mach 5: Rennen um das schnellste Flugzeug der Welt

Seit 1964 ist die Lockheed SR-71 "Blackbird" das schnellste Flugzeug der Welt. Doch seit 1999 ist es nicht mehr abgehoben. Nun ist ein Nachfolger in Sicht: Die US-Flugzeughersteller Boeing und Lockheed liefern sich ein Wettrennen un den ersten Hyperschall-Jet.

Bereits im vergangenen September berichtete die britische “Daily Mail”, dass Lockheed seit rund 15 Jahren an einem Nachfolgemodell forscht. Erste Tests sollen bereits abgeschlossen sein. Doch auch der Rivale Boeing will einen Hyperschall-Jet herstellen. Boeing hat vor wenigen Tagen ein Konzept für einen Jet enthüllt, der fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen soll. Das sind rund 1,5 Kilometer pro Sekunde.

Bei Lockheed Martin forscht man bereits seit einiger Zeit an einem Jet, der schneller als Mach 5 fliegt. ©Foto: Lockheed

Foto: Lockheed

So stellt sich Boeing den Nachfolger der SR-71 vor. ©Foto: Boeing

Foto: Boeing

SR-71-Nachfolger könnte bewaffnet werden Die originale Blackbird flog ausschließlich Aufklärungsmissionen. Jedoch könnte ihr Nachfolger auch als Bomber eingesetzt werden. “Hyperschall-Flugzeuge, die mit Hyperschall-Raketen gepaart werden, könnten in gesperrten Luftraum eindringen und in weniger als einer Stunde an fast jedem Ort auf einem Kontinent zuschlagen”, sagt Brad Leland, der bei Lockheed Martin die Hyperschall-Forschung leitet.

Er gibt sich optimistisch, dass seine Firma bald den Durchbruch schaffen wird. “Einfach gesagt, glaube ich, dass die USA an der Schwelle einer Hyperschall-Revolution stehen”, sagt Leland.

Doch die Konkurrenz schläft nicht. Boeing hat erst kürzlich auf der Fachmesse des American Institute of Aeronautics and Astronautics sein Konzept eines Blackbird-Nachfolgers enthüllt, bringt sich also ebenfalls als Fertiger des schnellsten Flugzeugs der Welt ins Spiel.

Laut “Popular Mechanics” hat auch Boeing Vorerfahrung. Das Unternehmen hat mit seinem Versuchsflugzeug X-51 2013 bei einem Testflug Mach 5,1 erreicht. Allerdings wurde es von einem B-52-Bomber in mehrere Kilometer Höhe getragen und stürzte in den Pazifik, nachdem ihm nach 3,5 Minuten Mach-5-Flug der Treibstoff ausging.

Legendäre Blackbird Es sind große Fußstapfen, in die der neue Hyperschall-Jet der USA treten muss. Die SR-71, von der nur 32 Stück gebaut wurden, war ihrer Zeit damals weit voraus und wurde nicht nur von US-Geheimdiensten für Aufklärungsflüge, sondern auch von der Raumfahrtagentur NASA als Versuchsflugzeug geschätzt.