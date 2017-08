„Ma trifft sich“ zur Ländle Night

Anschließend übernimmt „Welcome“ die Bühne mit einem Repertoire von aktuellen Songs bis hin zu den eigenen Hits in Vorarlberger Mundart. Und zum Abschluss sorgen „George Nussbaumer & Band“ für den richtigen Groove auf dem Schlossplatz. An diesem Abend sind besondere musikalische, aber auch kulinarische Highlights garantiert.

Am Samstag vor einer Woche wurde die „Spanische Nacht“ mit spanischen Spezialitäten, Sangria und Rioja auf dem Schlossplatz gefeiert. Hunderte Besucher(innen) ließen sich von den spanischen Gitarrenklängen von den „El Rizos“ Ulrich Gottwald und Juan Cárdenas und den Flamencovorführungen der Tänzerinnen des Vereins Jaleo mitreißen und verzaubern. Bei herrlichem Wetter hatten eine Woche zuvor an die tausend Besucher(innen) auf dem Schlossplatz ein rhythmisches Feuerwerk an lateinamerikanischen Klängen genossen. Die „Grupo la Bemba“ mit Sänger Luisito präsentierte bei der „Salsa Night“ eine energiegeladene Bühnenperformance. Unzählige Tanzpaare brachten die Tanzfläche von der ersten bis zur letzten Minute zum Beben, sodass sich auch das Publikum auf dem voll besetzten Schlossplatz und den Emsbachstufen dem karibischen Lebensgefühl hingab und begeistert mitfeierte.